Крупный российский Telegram-канал с компроматами "ВЧК-ОГПУ" заблокировали якобы по требованию Кремля
- Telegram заблокировал канал "ВЧК-ОГПУ" с более чем миллионом подписчиков, вероятно, по требованию Кремля.
- Ресурс публиковал компрометирующую информацию о власти; он мог принадлежать Михаилу Ходорковскому или офицеру ФСБ.
В ночь на понедельник, 7 апреля, мессенджер Telegram заблокировал анонимный канал "ВЧК-ОГПУ" с более чем миллионом подписчиков. Вероятно, это связано с требованием российских властей.
Их министерство юстиции объявило проект "иностранным агентом" еще в июле 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.
Смотрите также Темная сторона интернета: что такое даркнет и как им пользуются спецслужбы России и Украины
Что известно о "ВЧК-ОГПУ"
По самым популярным версиям, ресурс принадлежит предпринимателю Михаилу Ходорковскому или же неназванному высокопоставленному офицеру ФСБ. Заблокированный канал публиковал компрометирующую информацию о представителях власти и бизнеса.
Согласно постановлению Таганского районного суда в декабре 2024 года, Telegram обязали удалить "ВЧК-ОГПУ" по требованию российской генпрокуратуры и Роскомнадзора.
Речь шла о публикации "направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации и дискредитирующей органы госвласти России и ее вооруженных сил информации".
Коллектив "ВЧК-ОГПУ" считает, что руководство мессенджера удалило канал по требованию российских властей. Так называемая редакция якобы не получает ответов на свои запросы в службу поддержки Telegram.
Напомним, недавно за распространение личных данных людей без их разрешения заблокировали анонимный телеграмм-канал "Джокер", владельцем которого был член партии "Слуга народа" Роман Кравец. В 2022 году СБУ включила ресурс в перечень прокремлевских.