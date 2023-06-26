Эвакуировались командиры: как десантники России подтвердили, что им безразлично, куда целиться

В войне против Украины "вторая армия мира" неоднократно удостоверяла о своей небоеспособности. В частности, появилось видео, подтверждающее, что у врага до сих пор плохо налажена коммуникация между подразделениями, поэтому "дружеский огонь" не является чем-то необычным.

Российские пропагандисты в телеграм-каналах в последние дни активно распространяют видео, на котором видна якобы успешная работа Воздушно-десантных войск России по "уничтожению подразделений Вооруженных Сил". В то же время спикер ОК "Юг" Владислав Назаренко опубликовал ролик, опровергающий заявление оккупантов.

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"Своих не бросаем, а – убиваем"

Собственно, на видео видны кадры из других коптеров, опровергающих то, что российские ВДВ нанесли удары по позициям наших защитников. Из них понятно, что они обстреливали своих же "собратьев".

Происходили события на видео в районе Антоновского моста в Олешках Херсонской области.

На подступах к переправе в частном секторе высадились три группы десантников-захватчиков. Одна из них решительно пошла в район домов людей, где обустроены передовые позиции России, а две другие группы, боясь идти вперед, остались стоять кучкой вдоль дороги.

После их обнаружения по ним сразу был открыт (Вооруженными Силами – 24 Канал) огонь из артиллерии. Часть личного состава из обеих групп здо*ла на месте, часть – была ранена. Начали разбегаться. В это время по ним был совершен еще один удар с артиллерии,

– говорит голос на ролике.

Кроме того, он отмечает, что через некоторое время вражеский БТР начал хаотическую стрельбу, в частности, по домам, в которых была та же "первая группа" десантников.

Очевидно, россияне прямо-таки спутали "своих" же с подразделениями ВСУ: "По предварительной информации, эвакуироваться удалось только командирам и нескольким тяжелым "300-ым" (тяжело раненым оккупантам – 24 Канал)", – говорится в ролике.

Как оккупанты били по "собратьям": смотрите видео с телеграм-канала Назаренко

Потери врага: свежее