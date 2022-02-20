Ведут огонь по населенным пунктам: оккупанты взорвали автомобиль СЦКК – видео с места

Российские наемники на Донбассе продолжают атаковать украинские позиции. По состоянию на 17:00 20 февраля боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня.

В 50 из 53 случаев оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате атак один украинский защитник получил ранение. Сейчас он в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Где атаковали боевики

Российские оккупанты открывали огонь в десятках направлений. В частности, под обстрелы попали следующие населенные пункты:

Луганское (5 раз);

Красногоровка (4 раза);

Авдеевка (трижды);

Старогнатовка (трижды);

Опросное (трижды);

Новогнатовка (трижды);

Новотошкивское (трижды);

Гранитное (дважды);

Пески (дважды);

Счастье (дважды);

Светлодарск (дважды);

Южное (дважды);

Калиновое (дважды);

Артема;

Торомчук;

Старомихайловка;

Золотое;

Новотроицкое;

Троицкое;

Причепиловка;

Павлополь;

Болотное;

Крымское;

Лопаскино;

Новогригоровка;

Трудовское;

Марьинка;

Николаевка;

Новозвановка;

Бородянка.

Во время атаки вблизи Счастья боевики взорвали автомобиль Специального центра контроля и координации.

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Обострение на Донбассе: последние новости

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