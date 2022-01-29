Великобритания 31 января планирует объявить о санкциях против России, – СМИ

Британское министерство иностранных дел в понедельник, 31 января, якобы планирует объявить о санкциях против России. Пока неизвестно, речь идет о новых ограничениях или о разработке пакета санкций на случай агрессии против Украины.

Лондон присоединится к дискуссиям в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где будут обсуждаться сдерживания России. Об этом издание заявило со ссылкой на источник в британском правительстве.

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МИД объявит в понедельник в парламенте об усилении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России,

– говорится в сообщении.

ЕС, Великобритания и США готовят санкции против России

Европейский Союз совместно с США и Великобританией готовят ограничения против Кремля, если он продолжит агрессию против Украины. Санкции касаются новых российских газовых проектов. Кстати, ограничения коснутся и европейских компаний, которые инвестируют в газовую сферу России.

Как действует Лондон на фоне возможной эскалации

Министр обороны Бен Уоллес призвал партнеров помочь Украине оружием. Он считает, что ключевым фактором давления на Кремль является газопровод "Северный поток-2". В то же время, у самого политика "нет оптимизма", что Владимира Путина удастся сдержать от агрессии.

Если Россия уйдет в наступление, то Великобритания усилит свои войска в Восточной Европе. Кроме того, Лондон и Киев ратифицировали соглашение на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Эти деньги пойдут на переоснащение наших Военно-морских сил новым и модернизированным вооружением.

На следующей неделе Киев посетит британский премьер-министр Борис Джонсон. Он надеется укрепить дипломатические усилия с Украиной.

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