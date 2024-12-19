Великобритания может направить военных в Украину для обучения ВСУ

Великобритания продолжает оказывать Украине необходимую поддержку для борьбы с российским врагом. Кроме финансовой помощи Соединенное Королевство может отправить в Украину своих воинов, которые будут обучать солдат ВСУ.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Гили, которого цитирует The Telegraph. По его мнению, обучение от британских войск может помочь Украине в дальнейшей мобилизации.

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Джон Гили поддерживает Украину

Министр обороны Великобритании во время визита в Киев отметил, что Соединенное Королевство должно сделать военные учения для ВСУ такими, которые бы отвечали потребностям украинцев.

Нам нужно облегчить украинцам доступ и работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев,

– сказал журналистам Гили.

Также Джон Гили рассказал, что Великобритания предоставляет Украине новый пакет помощи в размере 225 миллионов фунтов стерлингов. Новые шаги поддержки связаны с растущим давлением по вступлению в мирные переговоры с Россией. По словам министра, Украина должна наращивать свою способность бороться против агрессора и идти к переговорам "с позиции силы".

Важно, что Джон Гили отметил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет продолжаться и в течение 2025 года.

Заявления Джона Гили относительно войны в Украине

Ранее Джон Гили неоднократно высказывался о поддержке Украины в войне и комментировал боевые действия на фронте.

В ноябре Гили в Украине призвал страны Европы усилить поддержку Украины, ведь война переходит в критическую стадию. Он призвал усилить поддержку Украины. Именно Великобритания взяла на себя дальнейшие обязательства по помощи Украине.

Относительно ситуации в Курской области Гили сделал заявление в сентябре. Он сказал, что чем дольше ВСУ удерживают позиции на территории России, тем слабее становится Путин.