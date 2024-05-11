Крупнейший в истории: Британия передаст Украине новый пакет военной помощи

На фоне усиления российского наступления союзники Украины активизировали свою поддержку. Вслед за США о передаче нового пакета помощи объявила Великобритания и сразу установила рекорд.

Как сообщили в британском минобороны, страна передает Киеву крупнейший в истории военный пакет помощи. В него вошло впечатляющее количество ракет и боеприпасов.

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Невероятные цифры

Так, в заявлении партнеров говорится, что Украина получит вместе с военным финансированием в размере 500 миллионов фунтов стерлингов также и жизненно важное оборудование. Итак, Великобритания предоставляет:

4 миллиона боеприпасов

более 1600 ракет

400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky.

Отметим, что обещанный британцами Husky, – это военный автомобиль, предназначен для выполнения задач, требующих защиты и маневренности. Ранее он эффективно проявил себя в войнах в Афганистане и Ираке.

Много Patiot и HIMARS от США

После того, как стало о прорыве россиянами границы на севере Харьковщины, Вашингтон заявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Известно, что именно он будет включать. Это:

дополнительные боеприпасы для Patriot;

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные артиллерийские ракетные системы HIMARS и боеприпасы;

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.

Полный список можете найти здесь. Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что часть оружия из последнего пакета уже на фронте. Оно было размещено на складах в европейских странах, что позволило организовать быструю поставку.

Отметим, что ранее Германия сообщила о передаче Украине трех пусковых установок HIMARS. По итогам визита министра обороны Бориста Писториуса в Вашингтон, Берлин решил выкупить со складов США три HIMARS.