Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2

Великобритания передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2. В частности, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном.

Об этом говорится в письменных ответах замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи. Он отвечал на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".

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Великобритания передала Украине снаряды для Challenger 2

Хиппи рассказал, что Великобритания отправила в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Из соображений оперативной безопасности мы не будем давать комментарии относительно показателей использования поставленных комплектов,

– сообщил младший министр Вооруженных сил Великобритании.

Отвечая на вопрос, где будут использовать эти снаряды, Хиппи отметил, что ВСУ уже используют танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном. Британское Минобороны не отслеживает места, где это происходит.

По его словам, Британия также не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине.

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