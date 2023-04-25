Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2
Источник:Парламент Великобритании
Великобритания передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2. В частности, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном.
Об этом говорится в письменных ответах замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи. Он отвечал на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".
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Великобритания передала Украине снаряды для Challenger 2
Хиппи рассказал, что Великобритания отправила в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Из соображений оперативной безопасности мы не будем давать комментарии относительно показателей использования поставленных комплектов,
– сообщил младший министр Вооруженных сил Великобритании.
Отвечая на вопрос, где будут использовать эти снаряды, Хиппи отметил, что ВСУ уже используют танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном. Британское Минобороны не отслеживает места, где это происходит.
По его словам, Британия также не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине.
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Предоставление Украине снарядов с обедненным ураном: кратко
- Замминистра обороны Британии Аннабель Голди в конце марта сообщила, что, кроме предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, их снабдят боеприпасами. В частности, бронебойными снарядами, содержащими обедненный уран. Они обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.
- От этой новости у россиян началась истерика. Прокремлевские пропагандисты начали паниковать, что теперь Украина будет якобы использовать радиоактивные снаряды, которые спровоцируют заражение.
- Предоставление нашему государству снарядов с обедненным ураном прокомментировал даже российский диктатор Владимир Путин. Он заявил, что Запад решил воевать с Россией до "последнего украинца" и пригрозил, что Кремль будет вынужден реагировать, если "коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом". Следует заметить, что такой тип снарядов не имеет ничего общего с ядерным оружием.