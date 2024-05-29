Венгрия блокирует многие инициативы ЕС по Украине: в Эстонии высказались, как это решить

Венгрия блокирует более 40% решений Евросоюза по помощи Украине. Эстонский министр объяснил, что из-за этого страна находится под большим давлением.

О блокировании помощи правительством Орбана рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Венгрия блокирует помощь

Маргус Цахкна согласился, что Венгрия действительно блокирует значительную часть решений Евросоюза.

Да, Венгрия многое блокирует, и главное для нас сейчас – это Европейский фонд мира. Очень важно, что мы в ЕС решили использовать сверхприбыли от замороженных российских активов через Европейский фонд мира, но сейчас Венгрия это блокирует,

– объяснил эстонский министр.

В то же время политик считает, что существуют рычаги влияния на Венгрию и Евросоюз может изменить эту ситуацию.

Я думаю, мы должны решить это так же, как мы делали раньше, во время "зеленого света" для расширения ЕС, выделение 5 дополнительных миллиардов евро в ЕФМ, а также 50 миллиардов евро в рамках Ukrainian Facility. Поэтому Венгрия находится под большим давлением. Я видел это сегодня потому, что большинство из нас хочет этого,

– рассказал Цахкна в интервью.

Политика Венгрии в отношении войны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что уже год Евросоюз не может передать транши для военной помощи из Европейского фонда мира из-за позиции Венгрии. Она срочно обратилась к стране с призывом разблокировать решение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия вряд ли нападет на кого-то из членов НАТО. Он заявил, что если бы россияне имели достаточно сил, чтобы победить Украину, то они бы это сделали. Это, по его мнению, означает, что Кремль "не сможет махом проглотить Запад". Он убеждает, что заявления о нападении России нужны для привлечения Европы в войну.

В Европейском Союзе планируют начать переговоры по вступлению Украины в июне, однако Венгрия выступает против. Венгрия говорит, что это должен быть процесс, основанный на заслугах, без исключений.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что дискуссии и необходимые решения в ЕС блокируются только одной страной. Литовский министр говорит, что такие действия надо рассматривать как системный подход препятствования усилиям ЕС играть значимую роль как внешнеполитический игрок.