Фицо копирует Орбана и поднимает ставки: почему Украине следует с ними общаться

Украине следует говорить и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и с его словацким коллегой Робертом Фицо. Пока они могут влиять на важные для Киева вопросы.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что у Орбана есть проявления постимперских комплексов. Он мечтает о возобновлении великой Венгрии. И хотя бы хочет контролировать венгерское меньшинство на территории Украины.

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Почему важно говорить и с Орбаном, и с Фицо

Как отметил Фесенко, Орбан и Фицо являются премьерами двух европейских стран, которые могут так или иначе влиять на решения пока и в ЕС, и в НАТО действует принцип консенсуса в принятии важных решений. Этого нельзя игнорировать.

Вот Орбан угрожал заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Но европейские партнеры нашли хитрые тактические варианты, как нейтрализовать блокаду. Выделение 50 миллиардов Орбан тоже блокирует. Но 1 февраля должно быть заседание Европейского совета – и СМИ уже пишут, что Орбана предупредили: либо он идет на уступки, либо решение принимается без Венгрии,

– сказал Фесенко.

Сейчас Украина готовит встречу Зеленского с Орбаном. Но не стоит ожидать от этого какого-нибудь прорыва. Украине просто важно продемонстрировать готовность к компромиссным решениям.

Нет иллюзий, что эта встреча может не принести результатов. Но нам важно продемонстрировать готовность к диалогу. Мы это не для Орбана делаем, а для европейских партнеров. Похожая ситуация с Фицо. Должны встретиться Фицо со Шмыгалем. Думаю, мы должны подготовить гибкую позицию с асимметричными решениями, которые будут касаться отношений со Словакией. Должны не конфликтовать, а продемонстрировать свои козыри,

– подчеркнул Фесенко.

Заявления Орбана и Фицо: кратко