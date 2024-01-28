Шокирующие детали: кто на самом деле Ласло Тороцкаи, озвучивший претензии на Закарпатье
Ультраправый политик из Венгрии Ласло Тороцкаи сделал скандальное заявление, в котором цинично предположил, что в случае потери Украиной государственности в результате войны его партия Mi Hazank претендует на Закарпатье.
Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, кто такой Ласло Тороцкаи. Также он объяснил возможные причины появления такого заявления.
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"Позорное заявление"
Ласло Тороцкаи является маргиналом, не имеющим даже высшего образования. В прошлом он состоял в ультрарадикальной партии "Йоббик". Позже вышел из нее и создал собственную под названием Mi Hazank ("Наша родина").
На выборах в 2022 году за его партию проголосовало 6%. Сейчас 7 депутатов от этой партии входят в парламент Венгрии,
– отметил глава венгерской общины Киева и Киевской области.
Тибор Томпа сообщил, что в разговоре Мартоном Томпошем – руководителем оппозиционной фракции Momentum парламента Венгрии – тот заявил, что позиция его фракции заключается в "полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины".
Господин Тороцкаи – это "платная марионетка", которого Виктор Орбан продвинул в парламент Венгрии, чтобы через него распространять свои ультраправые идеи, какие "Фидес" (партия Орбана –24 Канал) не решается высказать. Это – позорное заявление, и важно заметить, что большинство венгров не поддерживают этих несчастных людей,
– подчеркнул Мартон Томпош.
По словам главы венгерской общины Киева и Киевской области, руководитель фракции Momentum исчерпывающе сказал и о господине Тороцкаи и о том, что из себя представляет, и вообще, какую картину имеем мы сегодня.
Больше о скандальном заявлении Ласло Тороцкаи
- Венгерский ультраправый политик, возглавляющий партию Mi Hazank, 28 января, выступая на годовой партийной конференции в Будапеште, заявил о претензии на украинское Закарпатье.
- В частности, он отметил, что в случае потери Украиной государственности из-за войны с Россией, его партия как "единственная сторона в Венгрии", будет претендовать на территорию Закарпатья.
- Кроме того, Тороцкаи сделал еще несколько циничных заявлений. Он отметил, что война России против Украины якобы "разрушит Европу" и ее экономику.
- Также, по его словам, якобы "Украину купил" крупнейший мировой инвестиционный фонд BlackRock с активом в 10 триллионов долларов.
- Тороцкаи отметил, что партия Mi Hazank выступает за прекращение войны в Украине и урегулирование конфликта путем переговоров.
- Напомним, что Венгрия продолжает блокировать помощь Украине на сумму 50 миллиарда евро от Евросоюза. Также Виктор Орбан выступает против членства Украины в Евросоюзе.