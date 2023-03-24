В Венгрии намекнули, что будут блокировать вступление Украины в ЕС

Венгрия может стать камнем преткновения по пути Украины к вступлению в Европейский Союз. Все из-за украинского закона об образовании, который не нравится официальному Будапешту.

В Офисе венгерского премьер-министра Виктора Орбана намекнули, что не одобрят вступление Украины в Евросоюз без уступок украинскому закону об образовании. Об этом сказал его представитель Гергей Гуйяш.

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У Орбана сказали, когда может наступить улучшение отношений с Киевом

По словам чиновника, закон содержит положения, не соответствующие европейским ценностям, в частности, "ограничения по использованию венгерского языка".

Он отметил, что Венгрия будет готова поддержать членство Украины только в том случае, если она "обеспечит использование языка закарпатских венгров".

При этом он сказал, что венгерское правительство хотело бы улучшить отношения с Киевом, но это станет возможным только тогда, когда украинские власти внесут изменения в закон об образовании.

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. В сентябре 2017 года Верховная рада приняла закон об образовании, который не понравился Венгрии, в частности, положение о языке образования – государственном. После получения начального образования (1 – 4 класса) на родном языке, например венгерские ученики, вынуждены будут перейти на украинский язык в средних и старших классах.В Венгрии считают, что этот закон лишает венгерское нацменьшинство возможности учиться на родном языке в Украине. Из-за закона Венгрия блокировала проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО. После принятия закона отношения между Киевом и Будапештом резко начали ухудшаться.