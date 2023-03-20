Хотят "мира": Венгрия отказалась вместе с ЕС покупать Украине боеприпасы

Венгрия решила не участвовать в проекте Евросоюза по приобретению 1 миллиона боеприпасов Украины. Взнос Венгрии в размере 10 миллионов евро будет направлен на Балканы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что его государство не будет участвовать в проекте Европейского Союза по совместной закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 миллиарда евро.

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Венгрия не будет препятствовать покупке боеприпасов для Украины

По итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС в Брюсселе Сийярто подтвердил согласование плана по приобретению одного миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины.

По словам Сийярто, план предусматривает выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира и выделение дополнительного миллиарда для совместной закупки боеприпасов.

Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине. По его словам, Венгрия "хочет мира, мы не принимаем участия в этой акции".

В то же время Сийярто заявил, что Венгрия не будет "мешать другим делать то, что они хотят".

Вклад Венгрии в Европейский фонд мира в примерно 10 миллионов евро будет использован на другие цели. В частности, как сказал глава венгерского МИД, "для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС".

В ЕС согласовали план покупки боеприпасов для Украины