Неадекватно как для страны НАТО, – Зеленский подверг критике Венгрию и ее отношения с Россией
Поведение Венгрии и ее отношения с Россией не соответствуют статусу НАТО. Ведь она выступает за Кремль, что расходится со взглядами Альянса.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в большом интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, сообщает 24 Канал.
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Венгрия ведет себя неадекватно как для страны НАТО
Зеленский отметил, что для того, чтобы разрешить спор с Венгрией, нужно только желание Будапешта.
Мне кажется, существует политическая запутанность политических элит в Венгрии. Очень странная ситуация: может ли быть страна НАТО за Россию и против НАТО?
– отметил президент.
Он добавил, что союзники НАТО не могут быть страной, которая называет Альянс врагом.
"Я полагаю что это неадекватное поведение. Я говорю свое субъективное мнение. Союзник это не просто слово, это содержание. Это союз государств с одинаковым взглядом на безопасность, ценности. По-разному относятся к определенным моментам, но есть договор союзников, защищающих друг друга и соответствующие ценности", – подчеркнул украинский лидер.
По его словам, если все союзники говорят, что Россия называет их врагом и они должны поставить Кремль на место, то одно государство не может выйти и сказать: "Нет, Россия – наш союзник".
"Так не может быть. Значит, ты уже не союзник Альянса. И потому, если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, то ты не должен советовать Украине идти или не идти в НАТО. И ты не должен препятствовать", – подчеркнул глава государства.
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Последние новости Венгрии
- В российских СМИ недавно сообщили, что Венгрия вместе с Сербией хочет построить трубопровод для поставок российской нефти. В июне 2023 году они подпишут договоры о строительстве. Планируется, что российская нефть из трубопровода "Дружба" будет поступать к сербам транзитом через Венгрию.
- Кроме того, руководящая партия страны "Фидес" организовала событие "Мир и безопасность" и оскандалилась. За спиной спикеров разместили баннер, на котором были изображены границы государства на исходе Первой мировой войны. То есть вместе с землями, которые на сегодня входят не только в состав Украины, но и в Австрию, Словакию, Румынию, Хорватию и Сербию.
- Также правительство Венгрии расширило перечень продукции, которую наше государство не может экспортировать. С 19 апреля под запретом оказался ввоз 25 наименований сельскохозяйственных продуктов и зерновых из Украины.