"Это не трагедия": у Орбана заявили, что до соглашения с ЕС о помощи Украине еще далеко
Источник:Telex
Венгрия продолжает мешать предоставлению нашему государству финансирования от Евросоюза. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуяш прокомментировал ситуацию с поддержкой для Украины. По его словам, до достижения соглашения с ЕС о новом долгосрочном финансировании Украины еще далеко.
В то же время, Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать 7 статью против Венгрии. Также еврочиновники приняли намерение начать внутреннее расследование решения Еврокомиссии о выделении 10 миллиардов евро в пользу Будапешта.
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В Венгрии прокомментировали ситуацию с финансированием для Украины
Как отметил Гуяш, Будапешт ведет переговоры с Еврокомиссией о финансовой помощи Украине. Однако их позиции очень отличаются, поэтому невозможно утверждать, что они добьются компромисса.
По словам представителя венгерского правительства, это "не трагедия". Он также добавил, что решение все еще может быть найдено до 2026 года. Речь идет о завершении семилетних финансовых границ, регулирующих годовой бюджет ЕС.
Кроме того, Гуяш рассказал, что на сегодняшний день Венгрия "не исключает поддержки Украины на двусторонней основе".
Блокировка помощи для Украины Венгрией
- 14 декабря венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что будет блокировать начало переговоров о вступлении нашего государства в ЕС, но не против 50 миллиардов евро для Украины. Орбан был не против выделения денег Киеву, но вне долгосрочного бюджета ЕС. Он говорил, что государства-члены должны получить эти средства из национальных бюджетов стран.
- Впрочем, на следующий день Венгрия наложила вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, в рамках которой должны выделить 50 миллиардов евро. Тогда в ЕС заверили, что могут принять пакет многомиллиардной помощи и выделить поддержку Украине. Шарль Мишель подчеркнул, что Европарламент способен принимать единодушные решения. Он также добавил, что Украина "может рассчитывать на поддержку ЕС".
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 января поддержал позицию венгерского лидера Виктора Орбана о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Он предложил переработать ее концепцию и способ предоставления. Ранее он вместе с 25 другими лидерами государств проголосовали за выделение средств, однако 16 января он изменил мнение и сказал, что позиция Орбана разумна. Поэтому лидер Словакии предложил в качестве альтернативы ежегодно выдавать деньги Украине с учетом ее текущих проблем и возможностью заблокировать финансирование.