Вениславский оценил угрозу повторного наступления россиян на Киев

В начале войны русские захватчики пытались захватить Киев, однако у них ничего не вышло. Вооруженные Силы Украины отразили атаку врага и выгнали оккупантов. Существует ли сейчас возможность нового наступления на столицу Украины – читайте мнение эксперта в статье.

Собственное мнение 24 канала высказал народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

На тему Ударных группировок у врага нет, – Вениславский о возможности наступления на Харьковщине

Вениславский утверждает, что группировок, способных возобновить наступление на столицу Украины или другие направления, в российских войсках нет .

По его словам, практически все боеспособные части российской армии сосредоточены на Донецком и Луганском направлениях, частично в Слобожанщине, а также на юге Украины.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе я не вижу угрозы возобновления наступление на Киев,

– заявил депутат.

Вениславский также отметил, что существует вероятность наступления кафиров на Харьков, но она невелика.

Федор Вениславский о вероятности наступления на Киев и Харьков:



Существует ли угроза наступления кафиров на Киев: главное

В Министерстве обороны Украины заверили, что разведка не располагает информацией о том, что Россия планирует осуществить еще одно наступление на Киев в ближайшее время. Однако в столице Украины, как и в других городах, сохраняется угроза вторжения.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин также заверил, что нет признаков того, что Россия начала формировать ударные группы для наступления на Киев.

В Киевской ОВА считают, что опасность повторного наступления остается . Но, чтобы создать группировку для этого, врагу нужно время для подготовки. Сейчас сделать это внезапно и за короткий срок невозможно. К тому же власти каждый день пристально следят за действиями оккупантов.

Ранее Федор Вениславский отмечал, что Киев для России является приоритетной задачей и целью номер один . Однако не стоит говорить, что в Киев в ближайшие дни может обрушиться попытка штурма. По его словам, у врага нет сил и средств, чтобы попытаться атаковать Киев.

Отметим, что враг регулярно стегает ракетами по столице. В КГГА также объяснили, что больше мин до сих пор в районе Пущи-Водицы, возле Виноградаря, в районе Святошинского лесопаркового хозяйства. Подробнее читайте здесь .

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