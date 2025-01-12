Ситуация на фронте не позволила должным образом сделать механизм ротации, – Вениславский

Когда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был назначен на эту должность, у него была главная краткосрочная задача – сделать механизм ротации. Он обещал это на уровне оборонного комитета Верховной Рады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата, члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для NV.

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Что помешало внедрению механизма ротации

Речь шла о предоставлении военнослужащим возможности получить отпуска без ущерба для боеспособности, а боевым бригадам, которые несколько месяцев выполняли задачи на фронте, – возможности отойти в тыл, где они смогли бы отдохнуть и переформатироваться.

Однако, по словам Вениславского, "ситуация на фронте не позволила это сделать так, как хотелось".

Это было в процессе, и на сегодня эти идеи продолжают реализовываться. Просто мы же реалисты с вами, видим, что происходит на Покровском направлении, на Запорожском и так далее,

– говорит он.

К слову, Вениславский отмечает, что на уровне ВР с представителями Минобороны и ВСУ происходят постоянные дискуссии о механизмах замены людей.

Речь идет о возможности привлечения к боевым действиям тех подразделений, которые находятся в тылу, или аудита, насколько эффективно они используются. Также обсуждается вопрос об усовершенствовании привлечения в армию через рекрутинговые механизмы.

Он считает, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит, даже в течение следующих трех месяцев.