"Веном": в сети появился второй трейлер фильма с Томом Харди

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала второй трейлер фильма "Веном" (Venom) Рубана Флейшера. Главную роль в картине Marvel сыграл голливудский актер Том Харди.

Новый видеоролик обнародовали на YouTube-канале студии вчера, 31 июля. С момента публикации его посмотрело более 8 миллионов пользователей.

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В сюжете фильма речь идет об инопланетной аномалии, которая в виде вещества попадает на Землю и может менять все живое на планете. Однако вселившись в тело человека, она делает его жестоким. Журналист Эдди Брок встречает сумасшедшего ученого и бизнесмена Карлтона Дрейка, который удерживает в лаборатории инопланетного паразита и проводит эксперименты над людьми.



Отважный человек хочет спасти людей, но из-за собственной неосторожности сам сливается с симбионтом и становится Веномом. В новом трейлере можно впервые увидеть врагов Венома, которые пытаются его уничтожить.



Смотрите трейлер к фильму "Веном":

Главную роль в фильме исполнила звезда "Безумного Макса" и "Темного рыцаря" Том Харди, а также Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон и другие. Премьера "Венома" состоится 4 октября 2018 года.