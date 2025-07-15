Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию

15 июля Верховная Рада в 14-й раз после начала полномасштабного вторжения одобрила продление военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Против проголосовал только один нардеп.

14 июля президент Зеленский внес в парламент два законопроекта о продлении мобилизации и военного положения. После поддержки со стороны депутатов они вступят в силу 7 августа 2025 и будут действовать до 5 ноября 2025, передает 24 Канал.

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Как голосовали за продление мобилизации?

По словам нардепа Ярослава Железняка, 320 депутатов высказались "за" продолжение военного положения, 16 не голосовали, а один нардеп – Алексей Гончаренко – проголосовал против.

"За" мобилизацию – 304 депутата, 1 воздержался, 1 против (Гончаренко), еще 23 не голосовали.

Гончаренко объяснил, что будет голосовать против, пока не будут приняты четкие сроки службы.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года парламент 14 раз продолжал мобилизацию: