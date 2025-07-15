Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию
- 15 июля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней.
- Это уже 14 продолжение мобилизации с момента начала вторжения 24 февраля 2022 года.
15 июля Верховная Рада в 14-й раз после начала полномасштабного вторжения одобрила продление военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Против проголосовал только один нардеп.
14 июля президент Зеленский внес в парламент два законопроекта о продлении мобилизации и военного положения. После поддержки со стороны депутатов они вступят в силу 7 августа 2025 и будут действовать до 5 ноября 2025, передает 24 Канал.
Смотрите также Верховная Рада остановила действие Конвенции о запрете противопехотных мин
Как голосовали за продление мобилизации?
По словам нардепа Ярослава Железняка, 320 депутатов высказались "за" продолжение военного положения, 16 не голосовали, а один нардеп – Алексей Гончаренко – проголосовал против.
"За" мобилизацию – 304 депутата, 1 воздержался, 1 против (Гончаренко), еще 23 не голосовали.
Гончаренко объяснил, что будет голосовать против, пока не будут приняты четкие сроки службы.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года парламент 14 раз продолжал мобилизацию:
- с 24 февраля по 25 мая 2022;
- с 25 мая по 23 августа 2022;
- с 23 августа по 21 ноября 2022;
- с 21 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023;
- с 20 мая по 18 августа 2023;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
- с 15 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года;
- с 4 мая по 11 августа 2024 года;
- с 12 августа по 9 ноября 2024 года;
- с 10 ноября 2024 года по 8 февраля 2025 года;
- с 8 февраля 2025 по 9 мая 2025 года;
- с 9 мая 2025 по 6 августа 2025 года;
- с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года.