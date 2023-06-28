Выплаты и отпуска для военных: Верховная Рада поддержала новый законопроект

28 июня Верховная Рада проголосовала за законопроект, который должен урегулировать выплаты и отпуска для украинских защитников. Поддержали соответствующую инициативу – 311 народных избранников.

Таким образом, военнослужащие смогут получить дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 до 100 тысяч гривен. Кроме того, отпуск для военных и курсантов составит 30 дней.

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Парламент принял проект о выплатах и отпусках военным

Народный депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что почти через 2,5 месяца после голосования поправок, парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным.

Что же окончательно утвердили этим законопроектом народные избранники:

военнослужащие ежемесячно получают дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тысяч гривен;

срочники получают доплаты в 6 000 гривен в месяц;

курсанты получают выплаты в 2350 гривен в месяц;

Отпуска для военных составят до 30 дней ежегодно плюс до 10 дней по семейным обстоятельствам;

Отпуска для курсантов будут до 10 дней зимой плюс до 20 дней летом.

Кроме того, парламент признал, что военнослужащих, призываемых на службу по призыву во время мобилизации, нельзя отправлять на фронт без базовой подготовки. Народные избранники также установили срок этой выучки – не менее 1 месяца.

К проекту закона добавили новые пункты во втором чтении

Ярослав Железняк также рассказал, что в законопроект добавили и новые правки, которые присылали народные депутаты ко второму чтению.

К законопроекту по сравнению с первым чтением добавили следующие правки:

раненые, признанные непригодными к военной службе, смогут получать 2 месяца выплат, эквиваленту зарплаты, которую они имели на последней занимаемой должности;

по истечении этого срока раненые смогут получить дополнительную выплату в размере 20 100 гривен;

умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен;

тяжело раненые на лечении, пленные и пропавшие без вести получат ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен;

минимальный порог доплаты для инструкторов станет 15 тысяч гривен;

ежегодный отпуск для срочников увеличился с 10 до 30 дней;

непрерывный отпуск на лечение будет длиться не более 4 месяцев;

срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.

В заключение Железняк добавил, что этот законопроект должен быть рассмотрен в парламенте на следующих пленарных заседаниях.

Что предшествовало принятию этого законопроекта

В начале июня 2023 года Верховная Рада поддержала проект закона о предоставление отпусков военным. В частности, он предусматривает 30 дней отпуска военных и курсантов.

За несколько месяцев до этого украинский парламент приняла законопроект, согласно которому военным возвращают доплату в размере 30 тысяч гривен. Так, бойцы, проходившие службу на территориях, включенных в районы ведения боевых действий, могли получить эти выплаты.

Однако уже в мае этого года глава Минобороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк попросили парламент отложить рассмотрение законопроекта о доплатах. По их мнению, этот проект не покрывал всех потребностей, которые имели наши защитники.

Чтобы проект закона вступил в силу, его должен подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и отправить президенту Украины. Тогда Владимир Зеленский должен подписать его. Только тогда он вступает в силу.