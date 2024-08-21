Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Парламент поддержал ратификацию Римского статута, за это решение проголосовал 281 народный депутат. Что это изменит для Украины – расскажет 24 Канал.

Ратификация не стала неожиданным шагом. Еще 9 июня во время совещания Владимир Зеленский призвал сделать это, ведь риски, которых ранее опасался Киев, отсутствуют. А несколько дней назад в ОП отметили, что ратификация сделает возможным наказание российских преступников, отстаивание интересов Украины в МУС и компенсацию украинцам, пострадавших от российских преступлений (фонд Trust Fund for Victims), а еще защитит военных.

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Украина ратифицировала Римский статут

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, против проголосовал один парламентарий, воздержались 22 и не голосовали 24.

Народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова. Очень тяжелая дискуссия была во время рассмотрения. Было много выступлений и за, и против,

– написал он.

Что такое Римский статут и почему его ратифицировали так долго

Римский статут основал Международный уголовный суд для преследования за тяжкие международные преступления: геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В условиях войны с Россией его принятие более чем актуально, ведь россияне непрерывно совершают военные преступления.

К слову, ратификация Римского статута – это одно из условий Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. На этом документе основывается действие Международного уголовного суда (МУС). Наше государство подписало статут еще в 2000 году, но никак не могло его ратифицировать – опасалась, что МУС сможет привлекать к ответственности также и граждан Украины.

Впрочем, с 2013 года Украина признает юрисдикцию МУС в отношении преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений, а с 2018-го – в отношении преступления агрессии. Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич объяснил: опасения, о которых говорилось выше, безосновательны. К тому же МУС уже выдал шесть ордеров на арест граждан России за вероятное совершение ими военных преступлений и преступлений против человечности.

Теперь Украина сможет участвовать в отборе судей МУС и в ассамблее государств-участников Международного уголовного суда.

МУС может получать определенные упреки от международных партнеров, мол, зачем тратить много времени и энергии на расследование ситуации в стране, которая так и не смогла ратифицировать Римский статут? Поэтому после ратификации это основание для критики отпадет,

– говорил Антон Кориневич до ратификации документа.

Важно! Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по статье 124 Римского статута, согласно которой МУС не будет иметь юрисдикции по статье 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации.