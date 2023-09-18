Крым вернуть не сложно, – Черник спрогнозировал, как будут "перемалывать" россиян

Украинские защитники ведут упорную борьбу с российскими оккупантами на Востоке и Юге нашей страны. В частности, на втором направлении для врага имеет большой стратегический вес Крым и непосредственно Крымский мост.

Полуостров нетрудно вернуть, если разрушить эту незаконную конструкцию и бороться с оккупантами дальнобойными ракетами. Такое мнение в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил военный эксперт Петр Черник.

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Крым не сложно взять. Для этого надо завалить мост и месяц времени "перемалывать" их (россиян – 24 Канал) дальнобойными ракетами,

– объяснил военный эксперт.

Борьба за Крым

В борьбе за украинский полуостров может помочь резерв до тысячи дальнобойных ракет, отметил Черник. Например, много разговоров велось относительно ракеты AGM-158.

"Надо до тысячи ракет. Тогда артерии, которая питает, – нет. Все, что плівет, – топим", – отметил он.

Петр Черник о борьбе с россиянами в Крыму: смотреть видео

В частности, ракета AGM-158 JASSM относится к классу "воздух – поверхность". Она американского производства предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных целей, которые перемещаются в любых условиях и в любое время.

Ракета имеет дальность от 360 километров, боевую часть 450 килограмм и может быть интегрирована в состав вооружения бомбардировщиков F-16.

"Ее можно применять к чему-либо: стоит, плывет, двигается – оно бьет. Засыпать тысячами (ракет – 24 Канал) Нет что есть – пить, им (россиянам – 24 Канал) конец", – добавил Петр Черник.

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