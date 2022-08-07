Вероятно, был новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне: в сети показали кадры "прилетов"
Источник:телеграм Сергея Стерненко
Во временно оккупированном Херсоне в очередной раз слышали взрывы. Вероятно, там снова произошел удар по Антоновскому мосту.
По информации из соцсетей, также взрывы прогремели и в других частях Херсонщины. В частности, в Чернобаевке, Олешках и Новой Каховке.
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По Антоновскому мосту, вероятнее всего, снова ударили
Активист и блогер Сергей Стерненко в 23:13 7 августа опубликовал фото возможного удара по Антоновскому мосту.
По Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне, который россияне пытались ремонтировать, снова был нанесен удар. Который час?
– написал Стерненко.
В Херсоне, вероятно, произошел удар по Антоновскому мосту / Фото Сергея Стерненко
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