Вероятно, был новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне: в сети показали кадры "прилетов"

Во временно оккупированном Херсоне в очередной раз слышали взрывы. Вероятно, там снова произошел удар по Антоновскому мосту.

По информации из соцсетей, также взрывы прогремели и в других частях Херсонщины. В частности, в Чернобаевке, Олешках и Новой Каховке.

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По Антоновскому мосту, вероятнее всего, снова ударили

Активист и блогер Сергей Стерненко в 23:13 7 августа опубликовал фото возможного удара по Антоновскому мосту.

По Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне, который россияне пытались ремонтировать, снова был нанесен удар. Который час?

– написал Стерненко.



В Херсоне, вероятно, произошел удар по Антоновскому мосту / Фото Сергея Стерненко

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