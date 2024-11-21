Мониторинговые СМИ писали о пуске межконтинентальной баллистики: над Украиной она не появилась

Россия снова 21 ноября могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Вероятно, пуск произошел из Астраханской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы. Из-за угрозы по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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Россия могла снова запустить МБР

Около 15:06 в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии она охватила всю Украину. Как сообщили Воздушные силы, причиной тревоги стала баллистическая опасность.

По информации мониторинговых телеграм-каналов, около 15:11 появились предположения, что Россия могла осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты из Астраханской области. Такие выводы сделали, ведь акустически – был выход межконтинентальной баллистической ракеты.

Мониторинговые каналы отметили, что отследить движение ракеты невозможно. Ее можно зафиксировать только на подлете к цели, потому что она спускается с очень высокой скоростью.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что угроза – очень серьезная. Он призвал горожан пройти в укрытие и оставаться там до отбоя.

Около 15:19 цель была потеряна. Действительно ли враг во второй раз запустил межконтинентальную ракету или это была имитация, – неизвестно. Вероятно, это впоследствии смогут объяснить соответствующие структуры.

По состоянию на 15:33 во всех областях прозвучал отбой тревоги. Взрывы в Украине не раздавались, но что произошло с летательным аппаратом, – неизвестно.