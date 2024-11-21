Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали. Через загрозу по всій території України оголосили повітряну тривогу.

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Росія могла знову запустити МБР

Близько 15:06 у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом вона охопила всю Україну. Як повідомили Повітряні сили, причиною оголошення тривоги стала балістична небезпека.

За інформацію моніторингових телеграм-каналів, близько 15:11 з'явилася інформація, що Росія могла здійснити пуск міжконтинентальної балістичної ракети з Астраханської області.