Вероятно, "Искандером": россияне ударили из Крыма по Одесскому району, вспыхнул пожар
Источник:Силах обороны Юга Украины
Российские военные вечером 22 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Для атаки враг мог использовать баллистическую версию "Искандера". На месте попадания вспыхнул пожар.
После 18:00 российские военные продолжили терроризировать мирное население Украины. Враг с временно оккупированного полуострова Крым запустил ракету по Одесской области.
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Что известно об атаке
Как отметили в Силах обороны Юга Украины, российские захватчики продолжают активную беспилотную разведку с моря. И что они снова применили баллистику для удара по Одесской области.
С временно оккупированного Крыма ударил, вероятно "Искандер-М", пытаясь уничтожать инфраструктуру региона,
– говорят в Силах обороны Юга Украины.
Известно, что в Одесском районе, на месте попадания ракеты, вспыхнул пожар. Его удалось оперативно ликвидировать. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала.
Соответствующую информацию впоследствии подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призвал людей оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он попросил людей сразу же переходить в укрытия, когда объявляют об угрозе удара.
Будьте сознательны и внимательны, оперативно реагируйте на предупреждения об опасности, переходите в укрытие. Не мешайте работать силам обороны и не помогайте врагу информацией о работе ПВО,
– призывают в Силах обороны Юга Украины.
Россияне ночью атаковали Одесскую область
- Утром 22 марта Олег Кипер озвучил первые последствия вражеской атаки по Одесской области. Он отметил, что оккупанты били по энергетическим объектам. Повреждения получили также энергообъекты области. Поэтому в Одессе частично происходили стабилизационные отключения.
- По состоянию на 9 утра обесточенными были 53 тысячи абонентов электроснабжения. Глава ОВА призвал сохранять спокойствие и добавил, что специалисты проводят восстановительные работы.
- Ближе к обеду он отметил, что в Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключений. Добавил, что по графику отключены сейчас 260 тысяч абонентов. И что специалисты проводят восстановительные работы.
- Олег Кипер добавил, что объекты критической инфраструктуры, в частности котельные, насосные станции, больницы и роддома обеспечили генераторами. И что в области работают 399 пунктов несокрушимости. А еще 413 готовы к развертыванию, если в этом возникнет необходимость.