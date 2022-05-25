Вероятно, кара Божья: в Москве загорелся храм Петра и Павла

В России снова пылает – на этот раз пожар произошел в столице России – горит храм Петра и Павла. Масштабы пожара более 150 квадратных метров.

В Москве пожар на территории храма Петра и Павла

Российские СМИ пишут, что вспыхнул крестильный дом при храме. На видео с места событий видны черные клубы дыма и огонь на фоне куполов.

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Масштабы пожара

По информации от местных экстренных служб, огонь охватил здание площадью 150 квадратных метров, но постройку храма не задел. Пожарным удалось локализовать возгорание.

К слову, храм Петра и Павла старинный, его построили в 17 веке.

О причине пожара пока ничего неизвестно, информации о жертвах огня тоже нет.

Храм Петра и Павла – приходской храм в Москве в районе Лефортово. Церковь была освящена в 1613 году в честь Николая Чудотворца.

Напомним, несколько дней назад, 21 мая, на территории Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье вспыхнул пожар – загорелась трансформаторная подстанция. Вероятно, причиной пожара были нарушения техники безопасности при ремонте крыши.

В целом в России участились пожары. Очевидно, что этими случайными пожарами могут стоять партизаны или действительно небрежность и неответственность россиян, что тоже совсем не удивительно.

16 мая сообщили о пожаре в одном из крупных бизнес-центров Москвы , а 17 мая в Новосибирской области России занялся завод , занимающийся изготовлением изделий из полиэтилена. Горели как офисные помещения, так и производственные мощности и склады.

Пожары могут устраивать сами же россияне

Да, в российском Белгороде "хлопки" жители слышат с 1 мая. Сначала там горели резервуары с топливом, впоследствии власти региона сообщили о пожарах в помещениях , принадлежащих минобороны России.

2 мая вблизи Белгорода вспыхнул еще один масштабный пожар. После взрывов очевидцы увидели огромный столб дыма. Известно, что тогда горел склад с боеприпасами .

Власти даже пытаются обвинять украинскую сторону в диверсиях. Однако это не так – Украина опровергает любую причастность к взрывам и пожарам.

А вот россияне наоборот помогают "раздувать огонь" в России. Так, за последний месяц поступило по меньшей мере 3 сообщения о том, что неизвестные забросали военкомат коктейлями Молотова. Такие акции протеста прошли в Омске, Череповце Волгоградской области и Нижневартовске.

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