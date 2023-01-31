Это опасное и вооруженное нашествие, – Гайдай о возможном новом наступлении оккупантов

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал информацию о том, что россияне могут готовить новое наступление на Украину. Речь идет о нападении со стороны Луганской области.

Сергей Гайдай в эфире одного из телеканалов рассказал, что российские оккупанты в ближайшее время завершат обучение, пишет 24 Канал. О вероятное наступление с Востока говорили и в американском Институте изучения войны.

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Может ли Россия снова напасть с Востока

Ра***ты однозначно готовятся к чему-то на Восточном фронте в феврале... В следующем месяце как раз завершается двухмесячный учебный курс новых мобилизованных. И это все многотысячное нашествие может быть распределено по фронту,

– заявил глава ОВА.

По словам Сергея Гайдая, никто в России не отменял приказ оккупантами выйти на административные границы Донецкой и Луганской области.

Какие силы могут снова напасть со стороны Луганщины

Глава Луганской ОВА пояснил, что качества у российских оккупантов, как у кадровых военных, не будет.

"Это все равно огромное нашествие вооруженных людей, в любом случае имеющих оружие. Они стреляют, их поддерживают и тяжелая техника, и танки, и артиллерия. Это достаточно опасно", – пояснил Гайдай.

Однако заверил, что украинские военные очень мотивированы, готовы защищать и держат оборону. Сергей Гайдай отметил, что российский режим не жалеет людей: "Они трупами заваливают просто любые позиции. И так могут где-то продавливать (ВСУ – 24 Канал) шаг за шагом".

По словам Гайдая, десятки тысяч их погибших в России никого не интересуют. Более того, глава Луганской ОВА рассказал, что:

оккупанты поставили гауляйтерам на временно оккупированных территорий Луганщины ультиматум: либо Россия выйдет до 1 апреля к административным границам области, либо будут "кадровые решения";

депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от фронта, продолжается. Ведь россияне боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ.

Вероятно новое наступление россиян: коротко