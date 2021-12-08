Вероятное вторжение России в Украину: Шольц пригрозил Кремлю последствиями для "СП-2"

Россия получила предупреждение от нового канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, вторжение российских войск в Украину может иметь негативные последствия для "Северного потока-2".

Шольц подчеркнул, что немецкое правительство под его руководством выступает за нерушимость границ. Если этого не будет, то будут соответствующие последствия.

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У нас очень четкое представление. Мы хотим, чтобы все уважали целостность границ,

– сказал Шольц.

Таким был его ответ на вопрос о том, готова ли Германия использовать "Северный поток-2", чтобы давить на Россию в случае вторжения в Украину.

Что известно о вероятном вторжении России

Американские издания в октябре предостерегали, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. Это подтверждала и украинская разведка. Предупреждали, что атака может произойти в январе – феврале 2022 года.

В Минобороны уверяли, что ВСУ готовы к любому сценарию. Министр Алексей Резников 3 декабря заявлял, что возле украинских границ были 94, 3 тысячи российских военных. Иностранные СМИ предупреждали, что их количество может достичь 175 тысяч.

Европа и США поддерживают Украину и угрожают России санкциями в случае полномасштабного вторжения. В Госдепе заявляли, что в случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" могут остановить.

Запуск "Северного потока-2"

Газопровод можно будет эксплуатировать только после его сертификации, иначе оператору грозит штраф. СМИ сообщали, что газопровод может заработать и без сертификации, если Россия оплатит штраф.

В ноябре Федеральное сетевое агентство прекратило сертификацию Nord Stream 2 AG, пока оператор не передаст основной капитал в собственность немецкой дочерней компании. Таковы требования законодательства Германии.

США вводят новые санкции против "Северного потока-2", под которые попала кипрская компания Transadria Ltd и судно Marlin. Как заявляла посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, трубопровод еще не будет работать по крайней мере полгода.

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