"Польша готова рискнуть": почему появились разговоры о закрытии границы с Украиной

Польский премьер Дональд Туск заговорил о полном закрытии границы с Украиной и прекращении обмена товарами. Вероятно, правительство идет на такие шаги, потому что не может справиться с внутренней ситуацией.

Об этом 24 Каналу отметил политолог Андрей Вигиринский. Польша готова рисковать.

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"Они готовы рискнуть соблюдением законодательства Европейского Союза, отношениями с Украиной, своей репутацией, ценностной составляющей либерально-демократической страны. То есть всего того, что касается поддержки жертвы агрессии ради внутреннего меркантильного интереса", – сказал политолог.

Проблемы Польши

По словам Вигиринского, Польша не может справиться с ситуацией, потому что их общество многообразно. И они не готовы применять средства принуждения, на которые имеют возможности. Но таков выбор польского правительства.

"Коалиция, которая сформирована в Сейме, и такой выбор во многом еще мотивирован тем, что их впереди ожидает президентская избирательная кампания и гонки, где они все-таки хотят, я так понимаю, противопоставить своего кандидата действующему президенту, поэтому они не обостряют вопрос отношений с митингующими, протестующими и так далее", – отметил он.

Поэтому избирательный процесс тоже играет непосредственную роль и сейчас вопросы внутриполитические преобладают над международной политикой.

Отметим, в своей речи относительно вероятного закрытия границы Дональд Туск отметил, мол, польское правительство ищет решение от заполнения их рынка дешевой продукцией. Они хотят помочь Украине, но не могут допустить негативных последствий для своих граждан.

Напомним, 9 февраля польские фермеры начали блокировать границу с Украиной и не пропускали грузовики. 20 февраля акция масштабировалась и на некоторых пунктах пропуска блокировался проезд и для легковушек и автобусов. Происходили провокации митингующих и портилось украинское зерно.

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