Заявления политиков действительно вызывают беспокойство, но они не соответствуют реалиям, в которых происходят переговоры. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, добавив, что встречи с польской стороной дают надежду на урегулирование ситуации.

К теме Не будем козлом отпущения, – из-за протестов фермеров Кулеба обратился к ЕС с жестким заявлением

Потери Польши от закрытия границы были бы слишком большими

Известно, что состоялись переговоры с представителями правительства Польши. Этот разговор действительно был нелегким, однако он дает надежду на то, что в ближайшее время можно будет говорить об окончательном налаживании ситуации на границе.

Мне кажется, что заявление Туска было ориентировано на внутреннего потребителя, в частности на польский бизнес, который по показателям значительно больше импортирует на территорию Украины, чем то, что сама Украина продает Польше,

– отметил Денис Марчук.

Поэтому потери поляков в финансовом плане были бы чрезвычайно велики. Также надо понимать, что решение о закрытии границы означает остановку транзита товаров Украины в Европу. То есть мы теряем возможность реализовать свою продукцию европейским странам.

Как тогда могли бы отреагировать на действия поляков, например, немцы, которые покупают украинскую продукцию, в частности зерновую. Не побудило бы это их в свою очередь заблокировать Польшу?

– заметил Марчук.

Лучше всего в этой ситуации – успокоиться и дождаться официальных комментариев наших чиновников. Ведь тема с границей очень чувствительная, украинцы уже 4 месяца живут в постоянной борьбе за возможность перевозить агропродукцию. Остается надеяться, что в ближайшее время мы узнаем, какие шаги наработаны для решения этой проблемы.

Поляки блокируют границу с Украиной: актуальные новости