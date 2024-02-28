Заявления политиков действительно вызывают беспокойство, но они не соответствуют реалиям, в которых происходят переговоры. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, добавив, что встречи с польской стороной дают надежду на урегулирование ситуации.
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Потери Польши от закрытия границы были бы слишком большими
Известно, что состоялись переговоры с представителями правительства Польши. Этот разговор действительно был нелегким, однако он дает надежду на то, что в ближайшее время можно будет говорить об окончательном налаживании ситуации на границе.
Мне кажется, что заявление Туска было ориентировано на внутреннего потребителя, в частности на польский бизнес, который по показателям значительно больше импортирует на территорию Украины, чем то, что сама Украина продает Польше,
– отметил Денис Марчук.
Поэтому потери поляков в финансовом плане были бы чрезвычайно велики. Также надо понимать, что решение о закрытии границы означает остановку транзита товаров Украины в Европу. То есть мы теряем возможность реализовать свою продукцию европейским странам.
Как тогда могли бы отреагировать на действия поляков, например, немцы, которые покупают украинскую продукцию, в частности зерновую. Не побудило бы это их в свою очередь заблокировать Польшу?
– заметил Марчук.
Лучше всего в этой ситуации – успокоиться и дождаться официальных комментариев наших чиновников. Ведь тема с границей очень чувствительная, украинцы уже 4 месяца живут в постоянной борьбе за возможность перевозить агропродукцию. Остается надеяться, что в ближайшее время мы узнаем, какие шаги наработаны для решения этой проблемы.
Поляки блокируют границу с Украиной: актуальные новости
- В очередях на границе находятся более 2 тысячи грузовиков, заблокированными остаются 6 пунктов пропуска с Украиной. Ранее на определенных участках не пропускали даже частные автомобили. Теперь они движутся почти беспрепятственно. Самой сложной является ситуация на двух контрольно-пропускных пунктах – "Шегини" и "Ягодин".
- Премьер Польши Дональд Туск заявил, что границу с Украиной хотят полностью закрыть на определенное время. Это может произойти уже 29 февраля. Политик подчеркнул, что Польша поддерживает Украину, но эта помощь не должна вызывать негативные последствия для его страны. По словам Туска, "цена слишком высока".
- Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что с польской стороной действительно ведутся переговоры. Однако полное закрытие границы никто не рассматривал. Он добавил, что во время встречи удалось найти общий язык, теперь ведется работа над конструктивными решениями, чтобы разблокировать границу.