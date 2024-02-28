Заяви політиків справді викликають неспокій, але вони не відповідають реаліям, у яких відбуваються переговори. Про це 24 Каналу розповів заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, додавши, що зустрічі з польською стороною дають надію на врегулювання ситуації.

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Втрати Польщі від закриття кордону були б надто великими

Відомо, що відбулися переговори з представниками уряду Польщі. Ця розмова справді була нелегкою, проте вона дає надію на те, що найближчим часом можна буде говорити про остаточне налагодження ситуації на кордоні.

Мені здається, що заява Туска була орієнтована на внутрішнього споживача, зокрема на польський бізнес, який за показниками значно більше імпортує на територію України, ніж те, що сама Україна продає Польщі,

– зазначив Денис Марчук.

Тож втрати поляків у фінансовому плані були б надзвичайно великі. Також треба розуміти, що рішення про закриття кордону означає зупинку транзиту товарів України в Європу. Тобто ми втрачаємо можливість реалізувати свою продукцію європейським країнам.

Як тоді могли б відреагувати на дії поляків, наприклад, німці, які купують українську продукцію, зокрема зернову. Чи не спонукало б це їх своєю чергою заблокувати Польщу?

– зауважив Марчук.

Найкраще у цій ситуації – заспокоїтися та дочекатися офіційних коментарів наших посадовців. Адже тема з кордоном дуже чутлива, українці вже 4 місяці живуть у постійній боротьбі за можливість перевозити агропродукцію. Залишається сподіватися, що найближчим часом ми дізнаємось, які кроки напрацьовані для розв'язання цієї проблеми.

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