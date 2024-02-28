Про це 24 Каналу зазначив політолог Андрій Вігірінський. Польща готова ризикувати.

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"Вони готові ризикнути дотриманням законодавства Європейського Союзу, відносинами з Україною, своєю репутацією, ціннісною складовою ліберально-демократичної країни. Тобто всього того, що стосується підтримки жертви агресії заради внутрішнього меркантильного інтересу", – сказав політолог.

Проблеми Польщі

За словами Вігірінського, Польща не може впоратися із ситуацією, бо їхнє суспільство багатоманітне. І вони не готові застосовувати засоби примусу, на які мають можливості. Але такий вибір польського уряду.

"Коаліція, яка сформована в Сеймі, і такий вибір багато в чому ще мотивований тим, що їх попереду очікує президентська виборча кампанія і перегони, де вони все-таки хочуть, я так розумію, протиставити свого кандидата діючому президентові, тому вони не загострюють питання відносин з мітигувальниками, протестувальниками і так далі", – відзначив він.

Тому виборчий процес теж відіграє безпосередню роль і наразі питання внутрішньополітичні переважають за міжнародну політику.

Зазначимо, у своїй мові щодо ймовірного закриття кордону Дональд Туск зазначив, мовляв, польський уряд шукає рішення від заповнення їхнього ринку дешевшою продукцією. Вони хочуть допомогти Україні, але не можуть допустити негативних наслідків для своїх громадян.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною і не пропускали вантажівки. 20 лютого акція масштабувалася і на деяких пунктах пропуску блокувався проїзд і для легковиків та автобусів. Відбувалися провокації мітингувальників та псувалося українське збіжжя.

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