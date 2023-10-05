Применяют даже самолеты: насколько Россия может усилить атаки по инфраструктуре зимой

Российские оккупанты, вероятно, могут повторить прошлогодние атаки по энергетическим объектам Украины. Они уже проводят разведку.

О ней 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, эффективность вероятных атак врага может не возрасти.

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Подготовка к зиме

Российские оккупанты по-своему готовятся к зиме и проводят разведку объектов на территории Украины. По словам Александра Мусиенко, в процентном отношении 70 приходится на объекты энергетические и инфраструктурные, а 30 – остальные, в том числе военные. Украинские защитники понимают потенциальные угрозы, поэтому тоже готовятся противодействовать.

"Готовиться к этому лучше всего дополнительными средствами ПВО, ракетами, антидроновыми системами, такими как "Гепард" – они хорошо себя зарекомендовали в борьбе с "Шахедами". Надо больше радаров, средств РЭБ", – перечислил он.

5 октября Владимир Зеленский прибыл в Испанию, где в своем выступлении как раз отметил усиление защиты Украины зимой. Уже известно, что Испания передаст Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине еще одну систему ПВО "Patriot".

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Россияне стремятся усовершенствовать свои атаки, поэтому параллельно с пусками "Шахедов" используют и свою авиацию, отметил эксперт. Массированное использование дронов может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются перегрузить ПВО и определить местоположения.

Я думаю, что у врага не будет лучшего результата и эффективность не возрастет по сравнению с прошлым годом. Учитывая те тенденции, которые есть и учитывая возможности, если не появятся иранские баллистические ракеты или из Северной Кореи. Пока все типы угроз, с которыми приходилось сталкиваться, нам известны,

– объяснил Мусиенко.

Он добавил, что вместе с этим важно усилить защиту от баллистических и противокорабельных ракет, которые тоже использует враг. Для этого нужны системы Patriot и SAMP/T.

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