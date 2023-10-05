Про неї 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, ефективність ймовірних атак ворога може не зрости.
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Підготовка до зими
Російські окупанти по-своєму готуються до зими і проводять розвідку об'єктів на території України. За словами Олександра Мусієнка, у відсотковому відношенні 70 припадає на об'єкти енергетичні та інфраструктурні, а 30 – решта, зокрема військові. Українські захисники розуміють потенційні загрози, а тому теж готуються протидіяти.
"Готуватися до цього найкраще додатковими засобами ППО, ракетами, антидроновими системами, такими як "Гепард" – вони добре себе зарекомендували у боротьбі з "Шахедами". Треба більше радарів, засобів РЕБ", – перелічив він.
5 жовтня Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де у своєму виступі як раз наголосив на посиленні захисту Україні взимку. Вже відомо, що Іспанія передасть Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk. А канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні ще одну систему ППО "Patriot".
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Росіяни прагнуть вдосконалити свої атаки, тому паралельно з пусками "Шахедів" використовують і свою авіацію, відзначив експерт. Масоване використання дронів може свідчити про те, що окупанти намагаються перевантажити ППО та визначити місця розташування.
Я думаю, що у ворога не буде кращого результату і ефективність не зросте порівняно з минулим роком. Враховуючи ті тенденції, які є і враховуючи ті можливості, якщо не з'являться іранські балістичні ракети чи з Північної Кореї. Наразі всі типи загроз, з якими над доводилося зіштовхуватися, нам відомі,
– пояснив Мусієнко.
Він додав, що разом із цим важливо посили захист від балістичних та протикорабельними ракетами, які теж використовує ворог. Для цього треба системи Patriot та SAMP/T.
Ймовірність російських атак: останні новини
- Ворог може знову атакувати енергетичні об'єкти. У росіян є запас ракет та є можливість їх поповнювати. Окупанти мають і повітряні ракетоносії, і ракетоносії морського базування.
- Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що зима буде складною. Але наразі триває максимальна підготовка і важливо, щоб до неї доєднувалася кожна громада.
- Найбільший ризик, де Росія може здійснити свої атаки, це прифронтові регіони. Ці області найбільше потерпають від усіх ворожих засобів ураження.