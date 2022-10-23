"Времени убежать не останется": что ждет россиян после вероятного подрыва дамбы на Каховской ГЭС

Россияне угрожают взорвать дамбу Каховской ГЭС. Однако сейчас не стоит беспокоиться об этом слишком сильно, ведь это может быть лишь попыткой шантажировать Украину.

Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он предположил, что сейчас российские захватчики вряд ли решаться на такой шаг.

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Активист напомнил, что россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле.

Когда оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС

"Тогда оккупанты, вероятно, боялись прорыва Вооруженных Сил Украины. Однако они – не самоубийцы и не будут взрывать ГЭС, ведь их самих затопит", – сказал Молчанов.

Впрочем, по мнению херсонского активиста, опасность может быть вполне реальна в случае активного наступления украинских войск.

Если они осуществят это (подрыв дамбы Каховской ГЭС – 24 канал), то только в том случае, если продвижение ВСУ будет угрожать российским войскам на левом берегу Днепра,

– отметил Молчанов.

Он добавил, что жителям левобережья Херсонской области следует иметь в виду, что оккупанты могут от отчаянья пойти на такой шаг. В случае приближения украинских войск к Днепру людям следует перебраться в более безопасные места.

Что будет происходить после взрыва

По словам херсонского активиста, в случае возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС события будут развиваться достаточно быстро.

Сначала поднимется волна воды. Однако, как отметил Молчанов, те, кто представляют себе гигантское цунами, ошибаются. Максимальная высота волны может составить около 1 метра .

. Далее вода начнет надвигаться на левый и частично правый берег Днепра. Как пояснил активист, первоначальная скорость воды может составить 17 метров в секунду в самых низких слоях. После начала затопления скорость постепенно будет снижаться.

в самых низких слоях. После начала затопления скорость постепенно будет снижаться. Вода будет равномерно спадать на расстоянии 100 километров аж до Черного моря.

Молчанов добавил, что в случае уничтожения Каховской ГЭС целесообразнее говорить не о самой волне, а о потоке воды.

То есть вода будет затапливать пространство вокруг. Однако волна не будет иметь такого ударного действия, которое имело бы цунами. Основная проблема заключается именно в затоплении локаций, расположенных в низинах,

– объяснил активист.

"Это будет гуманитарная катастрофа"

Однако в затоплении тоже приятного мало, особенно если это может произойти зимой, когда вода очень холодная. Поэтому жителям Новой Каховки нужно быть готовым, что в случае подрыва дамбы придется стремительно убегать.

"Времени у них будет не так много. У кого-то будет несколько минут, чтобы убежать, не замочив ноги. У остальных будет немного больше времени", – отметил Молчанов.

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Он добавил, что повышение уровня воды в Днепре может повлечь за собой серьезные проблемы.

Даже подтопление на метр приведет к тому, что люди будут отрезаны от снабжения. Это будет гуманитарная катастрофа, причем на левом берегу Днепра,

– подчеркнул херсонский активист.

Решатся ли россияне на подрыв Каховской ГЭС

Однако, по его словам, такой же катастрофой подтопление обернется и для российских войск, удерживающих левобережье Херсонской области.

Если бы безумный Путин даже отдал такой приказ (взорвать дамбу ГЭС – 24 канал), я не думаю, что российские генералы так просто уничтожат собственное войско. То есть найдутся тысячи причин, чтобы этого не делать: либо взрыв не произойдет, либо еще что-то,

– предположил Молчанов.

Владимир Молчанов рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

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