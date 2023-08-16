Реагируют на неудачи на фронте: в ГУР прокомментировали провокацию россиян о подрыве ЗАЭС

Главное управление разведки призывает быть осторожными и не вестись на вбросы от россиян. В ведомстве объясняют: сообщением о "подрыве" ЗАЭС в России реагируют на события на фронте.

Ситуация на Запорожской атомной станции не изменилась. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов во время телемарафона. 16 августа российские "оппозиционные" телеграм-каналы распространили информацию, что Путин подписал указ о подрыве атомной станции. Этой информации о подрыве ЗАЭС нельзя доверять, ведь ее источники ненадежны.

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Что говорят в ГУР

ЗАЭС под контролем россиян, но о подрыве речь не идет.

ЗАЭС остается, к сожалению, под контролем оккупантов, но говорить об изменении обстановки там не приходится. Силы безопасности и обороны мониторят ситуацию,

– подчеркнул Юсов.

Наши Силы безопасности пытаются сделать невозможными провокации со стороны россиян, но в канун Дня Независимости увеличивается количество информационно-психологических операций.

Посредством ИПСО россияне реагируют на события на фронте. В частности, сегодня, 16 июля, стало известно об освобождении от оккупантов Урожайного в Донецкой области. Так как ситуация на фронте не в их пользу, россияне прибегают к провокациям: разгоняют нужные им нарративы, чтобы заполнить информационное пространство удобной для них информацией.

Андрей Юсов обратил внимание на то, что следует придерживаться инфогигиены. Говорит: если каждый раз комментировать то, что пишут в российских анонимных телеграм-каналах, то банально не хватит времени.

Станцию нужно освобождать, она должна вернуться под законный украинский контроль,

– резюмирует представитель ГУР.

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Какая ситуация на ЗАЭС