Возможный теракт России на ЗАЭС: каким может быть ответ партнеров Украины

Владимир Зеленский 22 июня заявил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. В свою очередь украинский глава отметил, что передает имеющиеся доказательства каждому в мире. Именно партнеры Украины должны отреагировать и первое обсуждение потенциальной угрозы может быть на саммите НАТО в Вильнюсе.

Это 24 Каналу допустил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что, вероятно, все риски со стороны страны-агрессора были просчитаны.

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Запад предупреждал Россию

С прошлого года Россия нагнетает свои ядерные угрозы. Особенно они начались после очередной волны мобилизации в стране-агрессоре, напомнил Мусиенко. После этого последовала встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Турции. Одна из ее главных целей – предупредить Россию о последствиях.

"Я думаю, последствия, о которых говорилось, – удар по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. А также удар по объектам в Беларуси, где может храниться ядерное оружие. Эта страна является угрозой для Польши, стран Балтии и НАТО. Допускаю, что в Вильнюсе будет дискуссия об этом", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что Джозеф Байден озвучил тезис о том, что это уже не только проблема Украины, но и угроза миру.

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Угрозы могли просчитываться

Ядерный шантаж России – ее безысходность и проигрыш на поле боя, особенно на фоне украинского контрнаступления. Александр Мусиенко предполагает, что все угрозы должны были быть просчитаны, в том числе теракт на Каховской ГЭС и ЗАЭС.

Угрозы не могли не просчитываться – это было бы безответственно. Если украинское контрнаступление началось на Юге, есть определенные успехи и мы понимаем, что дальше можем продвигаться этим направлением, то я думаю, и Запад должен быть готов к разным сценариям. В частности, Россия может пойти на ужасное преступление по подрыву ЗАЭС,

– предположил он.

Действия мира уже сейчас

Военный эксперт еще раз подчеркнул, что теракт на ЗАЭС, которым угрожает Россия, станет проблемой не только Украины. Загрязнение территорий и другие проблемы – это вопросы, касающиеся всей Европы. Ее реакция должна быть.

"Один из способов – донесение до России, что могут быть удары по ее объектам. Показать предметно и четко, чтобы им было понятно. Второй момент не исключаю, что были советы от партнеров по освобождению ЗАЭС", – добавил Мусиенко.

В свою очередь он отметил позитивную динамику – несмортря на все события, украинские партнеры перестали отговаривать от контрнаступления и освобождения территорий. Они готовы помогать нашей стране.

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