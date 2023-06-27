Заденет 4 страны: какие угрозы будут нести вероятные теракты России на ЗАЭС и "Титане" в Крыму

Российские оккупанты завершили подготовку к вероятному теракту на Запорожской АЭС. Ситуация очень серьезная и опасная. В случае худшего сценария последствия теракта России коснутся сразу 4 стран.

Об этом 24 Каналу отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила роль международного сообщества в давлении на страну-агрессора.

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Международная поддержка

После теракта на Каховской ГЭС по всей вероятности, россияне могут перейти от шантажа к настоящему терроризму на ЗАЭС. Поэтому нельзя исключать их угрозы, относиться к этому крайне серьезно и действовать. В частности, через международное давление, которое, по словам Гуменюк, существенно помогает.

"В частности, это те резолюции, которые страны и мировые лидеры способны принимать у себя и обсуждать на самых высоких уровнях. Они делают существенные заявления и достаточно мощно поддерживают Украину", – пояснила спикер.

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Нарастание угроз

Кроме ЗАЭС под угрозой и предприятие "Титан", расположенное во временно оккупированном Армянске в Крыму. Это крупный химический завод по производству титановой продукции, который российские оккупанты тоже заминировали.

Это один из объектов в цепи техногенного шантажа. Враг использует его для наращивания угрозы. Потому что локальная ситуация – развитие событий вокруг ГЭС, далее по степени тяжести и устранению последствий идет химическая угроза, и самая высокая – ядерная,

– сказала Гуменюк.

В настоящее время украинские силы обороны заботятся о том, чтобы население было максимально осведомлено во всех мерах безопасности. Кстати, 24 Канал собрал все важные советы в случае предполагаемого теракта на ЗАЭС и объяснил будет ли опасный выброс аммиака из "Титана".

"Следует понимать, что в первую очередь под угрозу попадают подразделения оккупантов. Нам нужно максимально вовлечь все страны, которые станут причастны к этому. Это Турция, Румыния, непосредственно Украина и та же Россия попадают в зону поражения", – подчеркнула спикер.

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