Командир вертолетной эскадрильи признался, какой западный самолет мечтает освоить

Командир вертолетной эскадрильи хочет освоить управление западным ударным вертолетом AH-64 Apache. Но пока что армейская авиация Украины не оснащена современной техникой.

Причина этого – в отсутствии полноценно функциональной военной системы. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал подполковник, командир вертолетной эскадрильи 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" Андрей Горецкий.

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Почему армейская авиация пока не имеет современной техники

Андрей Горецкий имеет опыт полетов на всех типах вертолетов, находящихся на вооружении армейской авиации: Ми-2, Ми-8, Ми-8МТ, Ми-8МСБ, Ми-24. Его любимый тип – это Ми-24, боевой ударный вертолет.

Если бы он имел возможность испытать иностранную технику в боевых условиях, то выбрал бы американский основной ударный вертолет AH-64 Apache. Пилот хотел бы протестировать его именно в боевой ситуации, чтобы убедиться, что вертолет работает так, как и должен работать.

Я не то, что надеюсь, я уверен, что именно так и будет,

– подчеркнул он.

Андрей имеет свое видение того, почему армейская авиация пока не до конца оснащена современной техникой. По его словам, когда в Украине заработает полноценная военная система, интеграция армейской авиации будет финальным этапом. Именно тогда, по его мнению, и появятся AH-64 Apache.

Соединенные Штаты имеют в своем арсенале также многоцелевой вертолет Black Hawk – это транспортно-боевая машина, способна как перевозить десант, так и наносить удары. Зато AH-64 Apache – это чисто боевой ударный вертолет с современным вооружением, бронированием и системами защиты. Это настоящая боевая машина.