Дотренировался: в Карелии с радаров исчез вертолет, принадлежащий МЧС России

В республике Карелия, что в России, внезапно исчез с радаров вертолет, принадлежавший Министерству чрезвычайных ситуаций. Три человека, которые были на борту, перестали выходить на связь

Что же стало причиной такого вертолетопада – россияне еще должны установить. Они отмечают, что инцидент произошел над акваторией Онежского озера.

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Исчезновение Ми-8

По сообщениям российских СМИ, вечером 4 февраля в Карелии с радаров исчез вертолет Ми-8, принадлежавший МЧС. В это время на борту находилось 3 человека.

В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия,

– сообщили СМИ.

В настоящее время поиски воздушного судна продолжаются, россияне пытаются установить его местонахождение. На вероятное место прибыли спасатели на судах на воздушной подушке и снегоходах, в готовность приведен самолет Ан-26.

Отмечается, что вертолет летел из Петрозаводска в город Витегра Вологодской области. Это в северной части России.

Где примерно упал российский вертолет: смотрите на карте

Проблемы российских вертолетов и самолетов