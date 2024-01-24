"Морской король" увидит Черное море: Германия впервые передаст Украине вертолеты Sea King

Во вторник 23 января состоялось 18-е заседание в формате "Рамштайн". На нем стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус обещал передать Украине шесть списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41.

Итоги "Рамштайна"-18 достаточно положительные для нашего государства. Представители Минобороны настроены оптимистично и, кстати, говорили о том, что Украина может получить дополнительные вертолеты.

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Украина получит Sea King Mk41

Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих областях: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа,

– сказал Писториус.

Кроме военно-морских вертолетов, передадут запасные части, "а также обучение для них". Поставкой военных вертолетов со складов Бундесвера Германия поддержит Украину.

Что известно о вертолете Sea King Mk41

Эти вертолеты британского производства, но их активно использует Германия. В Соединенном Королевстве они были сняты с вооружения в 2018 году. "Морские короли" выполняют целый спектр задач: поисково-спасательные работы, транспортировку, оказание помощи при стихийных бедствиях, тактическую наземно-морскую транспортировку, эвакуацию, наблюдение, разведку и морскую поддержку.

Конкретно Sea King Mk41, которые получит Украина, являются поисково-спасательной версией Sea King HAS.1 для Военно-морских сил Германии с удлиненной кабиной. Таких вертолетов построено 23, поставлены в 1970-х. 20 воздушных судов было модернизировано с 1986 года дополнительным радаром Ferranti Seaspray в носу и возможностью нести четыре противокорабельные ракеты Sea Skua.

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Какая авиация нужна Украине