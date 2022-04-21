"Весь сжатый, а руки вцепились в стол": что происходило с Путиным во время встречи с Шойгу

Ведущий 24 канала Артем Овдиенко описал странное поведение Владимира Путина во время его встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой они обсудили Мариуполь. Журналист утверждает, что президент России выглядел "сжато" и руками словно держался за стол.

Ведущий 24 канала подчеркнул, что бункерный дед наконец-то вылез и встретился с Шойгу.

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Детали разговора Путина и Шойгу

По его словам, якобы Шойгу заявил, что Мариуполь уже захвачен, а Путин после этого отдал приказ отступить от "Азовстали".

Возникает вопрос – каким образом Россия тогда смогла захватить Мариуполь, если Путин отдал приказ отступить от "Азовстали"? И что вообще значит то, что нужно отступить от него? Путин что, расписался в своем бессилии? Что некому атаковать "Азовсталь"?

– спрашивает Артем Овдиенко.

Шойгу 21 апреля отчитался перед Путиным о "взятии Мариуполя". Есть одно "но" – непокоренная оккупантами "Азовсталь" с украинскими защитниками. Поэтому глава Кремля отдал приказ не штурмовать завод. При этом он объяснил, что, якобы следует беречь жизни российских военных.Такая причина вызывает большое сомнение, ведь уже почти 21 тысячу оккупантов ликвидировали. Многие из тел российских солдат до сих пор лежат на наших землях. Поэтому это может быть просто очередное заявление, Россия не умеет соблюдать договоренности.

Артема Овдиенко заинтересовал и вопрос, куда девался тот длинный стол, который всегда разделял Путина с его собеседниками? Так что вполне возможно, что это просто монтаж – сначала Путин сел за стол, сняли его, а потом пришел Шойгу.

Нетипичная поза Путина во время встречи

Ведущий отметил, что на видео заметна нетипичная поза Путина.

Во-первых, он сгорбленный, сжатый. Вообще вжался в кресло. Во-вторых, он руками вцепился в край стола. И тут возникает вопрос – он настолько напуган, что даже при упоминании Мариуполя и "Азова" так себя ведет?

– говорит Овдиенко.

Ведущий заверил, что уже не первый раз Путин делает все возможное, чтобы свободно не двигать руками, хотя на самом деле он очень любит жестикулировать.



Путин вцепился в край стола во время разговора с Шойгу / Скриншот с видео

"Все время он просидел, держа край стола. Что это может означать? А то, что у Путина может быть болезнь Паркинсона – это болезнь, которая проявляется в невозможности контролировать тремор рук. И такая болезнь не лечится. Есть предположение, что президент России действительно болен", – добавил журналист.

Артем Овдиенко о поведении Путина во время встречи с Шойгу:



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