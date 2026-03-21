Бьются головой о стенку, – военный обозреватель спрогнозировал печальный для России исход наступления

У российских оккупантов есть приказ наступать вперед, несмотря на огромные потери. Есть мнение, что уже началось весеннее наступление врага. Однако эти наступательные действия малоподготовленные.

Однако украинские защитники оказывают мощное сопротивление. Военный обозреватель Денис Попович заметил 24 Каналу мнение, что если в течение первых дней после начала не видно, что наступление является успешным, то оно не принесет особых результатов.

Будет ли наступление врага успешным?

По словам Дениса Поповича, сейчас сложно сказать, большая наступательная кампания ли это, которую можно сравнить с тем, что было в 2025 году. Однако враг пытается наступать уже три дня.

Они бьются головой о стенку. Если суммировать эти три дня, то эта наступательная компания имеет малоподготовленный характер. Огромные потери. Продвижение у них мизерное. Если продвижения нет в первые дни наступления, то это наступление, очевидно, не будет успешным,

– объяснил военный обозреватель.

Что известно о наступлении россиян?