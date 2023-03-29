Не озвучил тайны, – Жовтенко проанализировал слова Резникова о контрнаступлении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью сообщил, что контрнаступление ВСУ готовится на апрель-май. В СМИ его слова вызвали шквал эмоций, поскольку накануне украинского представительства звучали призывы не разглашать о планах украинской стороны.

Об этом 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его словам, в интервью информация от Резникова взвешена и не нарушает государственную тайну.

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Тайна не разглашена

Тарас Жовтенко объяснил, что министр обороны озвучил вещи, о которых уже известно.

По его мнению, о том, что ВСУ будут контрнаступать сразу по нескольким направлениям, было известно еще несколько месяцев назад.

"Очень много на самом деле разных сценариев прокручивалось еще на этапе, когда проходили так называемые штабные учения в Германии, где участвовали командование ВСУ и соответственно наши западные союзники", – подчеркнул он.

По его словам, второе дело по словам Резникова – это то, что западная бронетехника будет главным участником большого украинского контрнаступления.

Об этом свидетельствует поэтапная передача по странам-партнерам техники, часть которой уже прибыла в Украину, а другая часть уже в пути.

То, что Leopard будут одними из главных участников украинского контрнаступления – это вещь, озвученная министром Резниковым, тоже абсолютно не секрет,

– убежден Жовтенко.

К тому же озвученные временные пределы начала наступления тоже размыты.

"Очевидно, уже из прогноза погоды, что вторая половина апреля уже плюс-минус может быть благоприятной для этого. Это тоже довольно легко высчитывается", – сообщил эксперт по международной безопасности.

Поэтому глава Минобороны был очень осторожен со словами.

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Тарас Жовтенко подчеркнул, что самую главную тайну министр Резников все-таки не раскрыл.

Нет конкретной даты, конкретных направлений указанных и нет количества этих направлений, нет других деталей, от чего можно оттолкнуться,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, заявление министра обороны – это элемент информационно-аналитического давления на российское население, военных, которые следят за украинскими СМИ.

"Это также направлено на российско-военное политическое руководство, которое осознает, что на самом деле поражение сейчас на этом этапе в весенне-летний период для российского режима будет означать в принципе очень тяжелое продолжение этой войны", – сообщил он.

По словам Жовтенко, поражение россиян будет подкреплено еще и огромными потерями, которых у них только в Бахмутском, Угледарском направлениях немало.

Для них оправиться от этого будет еще труднее, потому что им нужно будет для этого находить дополнительные минимум 200-300 тысяч чмобиков, нужно будет находить технику,

– убежден он.

Эксперт по международной безопасности отметил, что заявление Резникова должно очень хорошо сработать.

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