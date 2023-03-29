Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. За його словами, в інтерв'ю інформація від Резнікова є зваженою та не порушує державну таємницю.

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Таємниця не розголошена

Тарас Жовтенко пояснив, що міністр оборони озвучив ті речі, про які вже відомо.

На його думку, про те, що ЗСУ будуть контрнаступати одразу за декількома напрямками було відомо ще декілька місяців тому.

"Дуже багато насправді різних сценаріїв прокручувалося ще на етапі, коли відбувалося так звані штабні навчання в Німеччині, де брали участь командування ЗСУ і відповідно наші західні союзники", – наголосив він.

За його словами, друга річ зі слів Резнікова – це те, що західна бронетехніка буде головним учасником великого українського контрнаступу.

Про це свідчить поетапна передача країнами-партнерами техніки, частина якої вже прибула в Україну, а інша частина вже в дорозі.

Те, що Leopard будуть одними із головних учасників українського контрнаступу – це річ, яка озвучена міністром Резніковим, теж абсолютно не є таємницею,

– переконаний Жовтенко.

До того ж озвучені часові межі початку наступу теж є розмитими.

"Очевидно вже з прогнозу погоди, що друга половина квітня вже плюс-мінус може бути сприятливою для цього. Це теж досить легко вираховується", – повідомив експерт з міжнародної безпеки.

Тож очільник Міноборони був дуже обережний зі словами.

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Росіянам варто боятися

Тарас Жовтенко наголосив, що найголовнішу таємницю міністр Резніков все-таки не розкрив.

Немає конкретної дати, конкретних напрямків вказаних і немає кількості цих напрямів, немає інших деталей, від чого можна відштовхнутися,

– зосередив увагу він.

На його думку, заява міністра оборони – це елемент інформаційно-аналітичного тиску на російське населення, військових, які стежать за українськими ЗМІ.

"Це так само спрямовано на російсько-військове політичне керівництво, яке усвідомлює, що насправді поразка зараз на цьому етапі у весняно-літній період для російського режиму буде означати в принципі дуже важке продовження цієї війни", – повідомив він.

За словами Жовтенка, поразка росіян буде підкріплена ще й величезними втратами, яких у них лише Бахмутському, Вугледарському напрямках немало.

Для них оговтатися від цього буде ще важче, тому що їм треба буде для цього знаходити додаткових мінімум 200–300 тисяч чмобіків, треба буде знаходити техніку,

– переконаний він.

Експерт з міжнародної безпеки зазначив, що заява Резнікова має дуже добре спрацювати.

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