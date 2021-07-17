Ураган и ливень: Киев снова накрыла непогода – фото, видео

Спасатели предупреждали, что 17 июля в Киеве и области возможны грозы. По состоянию на 17 часов в столице уже бушует непогода – сильный ливень и ураган.

Спасатели предупреждали во время грозы закрыть окна, выключить электрические приборы, спуститься в низину на открытых участках.

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Непогода бушует в Киеве: город страдает от ливней и сильного ветра

В городе ориентировочно в 16:30 начался сильный ветер, а впоследствии – дождь. Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья.

В Киеве ливень и сильный ветер / Фото Анны Брыковой, Анастасии Крымовой, 24 канал

Более того, на видео заметно, как поднялся сильный ветер. Более того, видно синеву на небе, хотя на улицах еще ходят люди, ездят авто и курсирует общественный транспорт.

В Киеве бушевал сильный ветер: смотрите видео Анны Брыковой и Анастасии Крымовой, 24 канал

Впоследствии начался дождь. Жители города прятались от ливня в помещениях. На видео заметно, как люди спешат, чтобы не попасть под ливень.

Ливень пронесся в Киеве, на тротуарах кое-где стоит вода: смотрите видео Анны Брыковой и Анастасии Крымовой, 24 канал

Кстати, спасатели 18 июля прогнозируют непогоду и на Закарпатье и в Карпатах.

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