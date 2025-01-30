Россия, вероятно, не сможет воевать в ближайшее время, – вице-маршал Британии

В начале полномасштабного вторжения Владимир Путин ожидал, что российская армия захватит Украину за считанные дни. Впрочем, за тщетную попытку "захватить Киев за три дня" Москве пришлось заплатить огромную цену.

Об этом 24 Каналу сказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Он предположил, нужна ли армии страны-агрессора пауза в боевых действиях в Украине. К слову, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили более 835 тысяч россиян.

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"Трудно представить, что Путин остановится"

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании отметил, что нужно делать все, чтобы в долгосрочной перспективе защитить Украину и украинцев и остановить Россию через несколько лет. Ведь Россия уже 300 лет воюет с Украиной и пытается уничтожить ее язык, культуру, людей, инфраструктуру, церкви и тому подобное.

Если вспомнить все с февраля 2022 года, то Россия заплатила огромную цену за то, что захватила. Она, вполне вероятно, не в состоянии продолжать эту войну в ближайшей перспективе. Поэтому определенная пауза ей также нужна,

– сказал Белл.

По его словам, большинство украинцев считают, что Владимир Путин переводит дыхание, а потом будет готов снова напасть. Потому что трудно представить, что российский диктатор остановится только потому, что у него есть сухопутный путь в Крым.

Напомним, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что прекращение огня даст войскам Путина время перегруппироваться, чтобы потом снова атаковать Украину.