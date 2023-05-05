Хитро замаскированная ловушка, – Черник объяснил новое видео Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин записал очередное видео с обвинением в адрес российского министерства обороны и генерального штаба. В этом видео он обвиняет их в "нехватке боеприпасов" для своего подразделения.

Военный эксперт Петр Черник предполагает, что это может быть определенной информационно-психологической спецоперацией врага, чтобы мы расслабились и необдуманно пошли в атаку. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Должны опираться на холодный расчет, а не эмоции

"Враг хочет, чтобы мы подумали, что противник уже ослаб настолько, что мы можем его атаковать. Это может быть интересная, хитро замаскированная ловушка, чтобы спровоцировать нас атаковать быстрее. Спортсмены это хорошо понимают – такое поведение называют фальстарт", – заявил Черник.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины во время контрнаступления не имеют права на ошибку. Наш удар должен быть очень серьезным, решительным и результативным. Все должно быть рассчитано с точностью до миллиметра.

Наибольшая ошибка, которую мы можем допустить, это поверить в то, что противник настолько слаб, чтобы мы можем одолеть его легким шествием пехоты,

– отметил Черник.

Видео очередного нытья Пригожина: главное