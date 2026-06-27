"Фламинго" разнесли завод "Титан-Баррикады": в Fire Point опубликовали кадры запусков ракет

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по России. В ночь на 27 июня Силы обороны атаковали Волгоградскую область.

Об этом сообщил главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

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Что известно о запуске ракет "Фламинго"?

Osint-аналитики сообщали, что украинские ракеты "Фламинго" поразили завод "Титан-Баррикады" – одно из ключевых предприятий российского ВПК, задействованное в производстве ОТРК "Искандер-М".

Российские СМИ сообщали, что в результате ударов Сил обороны Украины в Волгоградской области возникли масштабные пожары.

Пуски ракет "Фламинго": смотрите видео

Volgograd welcomes the seasonal migration of flamingos from Ukraine. To be continued... pic.twitter.com/n2tHkSySm0 — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026

Денис Штилерман вместе с публикацией видео написал, что такие атаки будут продолжаться, и отметил, что "Волгоград приветствует сезонную миграцию фламинго из Украины".

Другие новости об украинских ракетах

В ночь на 10 июня Украина атаковала российское предприятие в Чебоксарах. До цели долетели 2 из 5 украинских ракет "Фламинго". Это доказывает, что история с "мощной российской ПВО" закончилась.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил, что Украина считает разработку собственных баллистических ракет дальностью около 800 километров важнейшим приоритетом. Ведь именно это может заставить Кремль прекратить удары из-за страха получить симметричный ответ.

Кроме того, Украина продолжает разрабатывать собственные ракеты и системы противовоздушной обороны. Продолжаются испытания новой баллистики, а также обсуждается создание вооружения, которое могло бы частично заменить западные системы ПВО.