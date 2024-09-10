Нужно перенастроить систему дипломатии, – Зеленский анонсировал сотрудничество с Глобальным Югом

Вечером 10 сентября президент Украины записал традиционное видеообращение к гражданам. Владимир Зеленский упомянул о новом главе МИД, анонсируя усиление сотрудничества с Африкой, Латинской Америкой и Азией.

Иначе государства на этих континентах называют “странами Глобального Юга”. По словам Зеленского, Украине нужны более содержательные отношения с соответствующими союзниками.

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Дипломатические планы

Отдельно президент упомянул о новом главе Министерства иностранных дел Андрее Сибиге и его задачах по диалогу с партнерами.

Это будет одной из его (Сибиги – 24 Канал) основных задач – перенастроить систему украинской дипломатии таким образом, чтобы мы с партнерами могли значительно активнее реагировать на вызовы.

Зеленский добавил, что Киев должен реализовать весь потенциал стратегических отношений со всеми странами, которые являются ключевыми для своих регионов.

Нам нужен действительно стратегический уровень сотрудничества.

Среди важных приоритетов текущего года – второй Саммит мира. Продолжается работа по группам по пунктам Формулы мира и по общему взгляду на завершение войны.

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Борьба с врагом

Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады разведки, в частности ГУР и Службы внешней разведки. Касались они имеющихся для Украины возможностей, а также угроз.

Мы видим, какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно – именно так жестко, как это надо ради Украины.

Президент подчеркнул, что в Киеве видят, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину. Украина делает немало шагов не просто для защиты своего государства и людей, но и для реальной консолидации мира.

Абсолютный наш приоритет – это справедливый мир, и на каждую ракету, на каждый дрон, и на все враждебные шаги... Мы обеспечим необходимое единство мира – как бы это ни было нам сложно.

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О ситуации на фронте

Глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский поблагодарил наших воинов, которые держат фронт на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются активные бои.

По словам президента, Киев приближает шаги партнеров, которые могут помочь украинской армии. Зеленский намекнул, что Украине хватает решимости, а вот решимость партнеров могла бы быть "дальнобойной".

В то же время продолжается работа по логистике – своевременной поставке объявленных пакетов поддержки.